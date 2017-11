Per què tenen un forat les finestres dels avions?

Aquesta notícia es va publicar originalment el 18/04/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Estructura de la finestra de l'avió

Alguns us haureu fixat que a les finestres dels avions hi ha uns petits forats a la part inferior que solen estar envoltats de gotes d'humitat. Els avions estan preparats per mantenir la pressió dins de la cabina en nivells aptes pels humans, malgrat l'altitud. A partir de 3.000 metres, però, la pressió atmosfèrica natural comença a ser massa baixa perquè els passatgers respirin suficient oxigen i és necessari condicionar l'espai per la respiració humana.Així doncs, durant el vol la pressió de l'interior és major que la de l'exterior i és el panell de fora de les finestres el que suporta la fatiga causada per aquesta diferència. Aquí hi juga una funció essencial el petit forat, que ajuda a equilibrar la desigualtat. A més, també facilita el pas de la humitat entre ambdós costats del panell intermedi i així evita que la finestra s'enteli o es congeli.