Quants homes fingeixen els orgasmes?

Sovint relacionem el fet de fingir orgasmes amb les dones, com el cas de Meg Ryan a Quan en Harry va trobar la Sally , però els homes també en fingeixen. Segons un estudi de l’empresa Bijoux Indiscrets , més de la meitat de les dones (52%) reconeix haver simulat alguna vegada un orgasme, fonamentalment per donar per finalitzada una relació o per satisfer la seva parella. Però els homes no es queden curts: més del 20% confessa haver falsejat el plaer.L’enquesta, que s’ha fet a més de 150 persones majors d’edat de tot l’Estat, determina que un 20% d’aquests asseguren que ho han fet per donar per acabada una relació sexual. Amb tot, només el 10% de les dones i el 15% dels homes creuen que la seva parella actual fingeix seus orgasmes.A banda, el 66% dels participants considera que les pel·lícules ofereixen una visió distorsionada del sexe, i el 21,9% afirma que aquesta ha influït negativament en les seves relacions sexuals, generant una imatge idíl·lica que poc s’ajusta a la realitat. Això ha fet que s’adoptin exemples que es veuen a la pantalla per traslladar-les a la vida real.Així, un 60% de les dones fa servir el gemec per excitar les seves parelles durant l'acte sexual i un 42% dels homes i un 30% de les dones consideren que, a mesura que t'acostes a un orgasme, els crits han de ser rítmics i mecànics. A més, el 44,7% de les dones reconeix que preferiria que el sexe que elles practiquen s'assemblés més al de les pel·lícules romàntiques i el 38,2% dels homes al de les pel·lícules per a adults.