​Un truc fàcil per alliberar espai de l'iPhone

Aquesta notícia es va publicar originalment el 14/04/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

A molts usuaris d'iPhone us ha passat. Voleu descarregar-vos una aplicació, posar l'última cançó de moda o fer la foto perfecte, i no podeu, perquè no teniu espai -iPhone no permet incorporar una targeta de memòria-. Per solucionar-ho, el primer pas que se'ns acut és eliminar aplicacions i així alliberar una mica d'espai. Aquesta, però , no és l'única manera "de fer lloc". Un usuari de Reddit (anomenat eavesdroppinyou) va proposar un truc molt interessant.Has de seguir els següents passos:1.que tens. (Configuració > General > Ús > Emmagatzematge)2.(opció Rent)que ocupi més espai del que tens al teu iPhone (millor en HD). Vés a l'opció d'ajustament i comprova si el teu emmagatzematge ha crescut. Repeteix el procés de lloguer unes quatre o cinc vegades. No et preocupis pel cobrament perquè iTunes et demana doble confirmació.L'usuari de Reddit especula que com que Apple no vol que et quedis sense pagar la pel·lícula, el sistema operatiu s'ocupa automàticament de netejar el catxe d'aplicacions com el correu o la música per alliberar espai.