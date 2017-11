​Incorpora al teu Google Maps un límit de velocitat

Aquesta notícia es va publicar originalment el 12/04/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Captura de pantalla de mòbil que es veu la velocitat amb què s'està circulant i el límit de la via Foto: PlayStore

Fer servir un aparell GPS per arribar als llocs amb seguretat és cada vegada menys habitual. La majoria de persones opta pel mòbil gràcies a les aplicacions de mapes, com Google Maps. Ara, a més, s'ha creat una nova app que permet veure a quina velocitat s'està circulant i quin límit de velocitat té la via.Es tracta de Velociraptor , una app que s'acaba de llençar a Google Play de forma gratuïta i que permet col·locar a la pantalla un avís que mostra a quants quilòmetres per hora s'està conduint.Tot això es pot fer gràcies a l'acceleròmetre i el GPS que porta el mòbil i estableix un avís si ens passem del límit de velocitat. Un punt fort de la plataforma és que també funciona quan estem utilitzant mapes offline de Google i altres aplicacions com HERE Maps o Waze. És a dir, no utilitza les dades d'internet per conèixer els límits de velocitat sinó que els creua amb la seva base de dades.Encara que sembli un complement pel Google Maps, es pot fusionar amb qualsevol altra aplicació de mapes instal·lada. Es pot personalitzar l'aspecte de l'aplicació mostrant les senyalitzacions amb estil nord-americà o internacional. Alhora també es pot determinar quan volem que ens avisi, si només en passar-nos un quilòmetre del límit o més.