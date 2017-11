Els restaurants de Barcelona on pots entrar amb gos

Aquesta notícia es va publicar originalment el 11/04/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Cada cop hi ha més llocs on es pot accedir amb el gos a la ciutat de Barcelona: metro, Renfe, platja… i també bars i restaurants, però no en tots. A Catalunya, no hi ha una normativa igual a totes les ciutats, sinó que depèn de cada municipi, és a dir, de la seva ordenança municipal.A la ciutat de Barcelona, segons el web Srperro , hi ha uns 300 establiments on es pot entrar amb el gos. Srperro té un mapa de les ciutats més grans de l'estat espanyol on hi ha restaurants i bars que en permeten l'accés. També hi ha l'aplicació per a mòbil (Android i iOs) que busca, segons la ubicació, l'establiment més pròxim. A més, la guia canina explica on hi ha hotels, platges, botigues i, fins i tot, servei de passejadors.La normativa que regula l'accés amb el gos en bars i restaurants a la ciutat de Barcelona és l' Ordenança sobre la protecció, tinença i venda d'animals . Que pugui entrar o no l'animal depèn del propietari del local. Com diu el text, els amos poden "prohibir l'entrada i la permanència d'animals domèstics en els seus establiments, tret dels gossos pigall i els de seguretat." En aquest cas, però, "s'ha de col·locar a l'entrada de l'establiment i en un lloc visible una placa indicador de la prohibició".En cas que els propietaris els deixin entrar, "s'exigeix que (els animals) estiguin degudament identificats i vagin fermats amb una corretja o cadena", a no ser que hi hagi un espai específic per ells. A més, "els gossos potencialment perillosos han d'anar fermats amb corretja o cadena i dur el morrió col·locat".L'Ajuntament de Barcelona ja va habilitar una vuitantena d'espais per a gossos el març passa t, com deu noves zones d'esbarjo canines per cadascun dels districtes i una zona a la platja de Llevant, entre d'altres.