VÍDEO Els actors de «Joc de Trons», impactats per la bellesa de Girona

Juego de Tronos T6 | Viaje a España JUEGO DE TRONOS T6. VIAJE A ESPAÑAPieza exclusiva sobre la 6ª temporada de Juego de Tronos con imágenes nunca vistas antes de los rodajes en Girona, Bardenas Reales de Navarra, Castillo de Zafra (Guadalajara), Peñíscola y Almería. Posted by Juego de Tronos on dijous, 7 / abril / 2016

"Girona és una ciutat preciosa, una ciutat perfecta per a Joc de Trons", opina l'actor Tom Wlaschiha. El canal HBO ha emès un vídeo promocional de la sisena temporada de la sèrie, que s'estrena 24 d'abril. La majoria de les localitzacions es van rodar a diverses ciutats de la Península Ibèrica, com és el cas de Girona, on hi van gravar durant dues setmanes.Si bé els actors i productors de la sèrie pronuncien clarament "Girona" -a la catalana-, en el vídeo doblat pel canal Movistar + constantment ho tradueixen per "Gerona", obviant que la nomenclatura oficial de la ciutat és "Girona".