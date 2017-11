VÍDEO L'Everest deixa de ser el punt més allunyat del centre de la Terra

Hola "no ho entenc".



Aviam (que en diem a Tarragona),

la Terra no és una esfera.

La Terra està 21 km axatada pels pols.

Això vol dir que com més t'apropes als pols més t'apropes al centre de la Terra, per a una mateixa alçada respecte del nivell del mar. I SÍ!! El nivell del mar ha de tenir una variació de, com a mínim 2 km o el que sigui entre aquests dos punts del planeta per tal que això sigui cert.



Podem dir que el nivell del mar a l'Himàlaia està 2500 metres més aprop del centre de la terra que el nivell del mar a l'equador. Recorda que l'equador és la línia formada pels punts més allunyats del centre de la terra.



De fet això vol dir que l'Everest MAI ha sigut el punt més allunyat del centre des que existim els humans com a tals