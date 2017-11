«Planta la senyera», l'app per comptar quantes banderes hi ha penjades a Catalunya

Aquesta notícia es va publicar originalment el 08/04/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

L'aplicació per a mòbils "Planta la senyera" pretén localitzar totes les senyeres i estelades que hi ha penjades a Catalunya. Els usuaris, gràcies al GPS del mòbil, quan en vegin una la podran marcar virtualment. Llavors, des de l'aplicació cada persona pot veure on n'hi ha una i comprovar si encara hi és o no. D'aquesta manera la mateixa app regula l'existència de les banderes i, si una d'elles rep cinc desmentiments, aquesta desapareix per a la resta d'usuaris.Quantes més se'n planten, més punts s'aconsegueixen. Així, cada usuari pot veure quines banderes hi ha plantades per altres usuaris, quines ha plantat ell mateix, quines ha validat i a quines se'ls ha fet algun desmentiment. Segons els creadors de l'aplicació, per fer-ho més distret, a part d'anar validant totes les dels altres usuaris, hi ha un sistema de puntuació i això configura una classificació. No val, però, qualsevol bandera. Només les que hi ha penjades amb pal. Per tant, les que es troben als balcons no són vàlides.Pots llegir-ne tota informació i descarregar-la a Google Play