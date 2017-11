Quina informació no protegeix WhatsApp?

Aquesta notícia es va publicar originalment el 07/04/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El nou sistema d'encriptació de WhatsApp és més segur que l'anterior, però no protegeix tota la informació. El portal LiveMint s'ha llegit la lletra petita i explica què és el que no es protegeix: "WhatsApp pot retenir la data i el registre d'hores, informació associada als missatges entregats amb èxit i els números de telèfon mòbil que WhatsApp està legalment obligat a recollir".Segons el director de tecnologia deMiquel Serrabassa, "ara han codificat el missatge mentre viatja d'emissor a receptor", és a dir, només pot llegir el text el seu destinatari. Serrabassa afirma que en la versió anterior, la del 2012, els missatges tampoc es guardaven en els servidors, però que no estaven encriptats mentre circulaven.En aquesta versió no es pot accedir als texts, però la informació segueix circulant, cosa que significa que estarà a disposició de les autoritats i agències d'informació en cas que siguin requerits per algun cas. La decisió de WhatsApp arriba en plena polèmica entre Apple i l'FBI pel mòbil d'un sospitós que la companyia es va negar a desencriptar.