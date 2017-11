​WhatsApp ja no podrà llegir els teus missatges

Aquesta notícia es va publicar originalment el 05/04/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

WhatsApp ha afegit l'encriptació de missatges "extrem a extrem" (end to end) en la seva última actualització. Aquesta novetat significa que la comunicació serà cent per cent segura en aquest servei. Per tant, quan l'usuari enviï un missatge només el podrà veure el destinatari. Ni cibercriminals, ni hackers, ni règims opressius, ni ells mateixos podran tenir accés al contingut.Tal com han informat a través d'un comunicat en el seu blog oficial, només l'emissor i el receptor podran llegir els texts, fotos, vídeos i trucades. Aquesta encriptació està disponible en qualsevol versió mòbil de l'aplicació, és a dir, tant Android com per iPhone, Microsoft i antics Nokia.La decisió de WhatsApp arriba en plena polèmica entre Apple i l'FBI pel mòbil d'un sospitós que la companyia es va negar a desencriptar. També aterra en un moment en què hi ha una forta competència en el mercat de les aplicacions de missatgeria instantània, on Telegram o Kik ja ofereixen l'encriptació de missatges en les comunicacions.