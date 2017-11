Més persones obeses que amb baix pes, per primera vegada a la història

Aquesta notícia es va publicar originalment el 01/04/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

una quinzena part dels adults són obesos.

És la primera vegada que el nombre de persones amb sobrepès supera al de persones amb baix pes, segons un estudi britànic publicat a la revista científica The Lancet . L'informe, que analitza 186 països durant 40 anys, representa un 99% de la població mundial.Des de l'any 1975, el nombre de persones amb obesitat arreu del món s'ha quadruplicat. Per sexes, concretament, el nombre d'homes s'ha triplicat, mentre que el de les dones s'ha duplicat. El més preocupant és que si la taxa d'obesitat continua al mateix ritme, l'any 2025, una quinzena part dels adults tindran un excés de pes perillós per la seva salut.Les illes de la Polinèsia i Micronèsia són les zones on hi ha més obesitat: el 38% dels homes i més de la meitat de les dones tenen sobrepès. Austràlia, Canadà, Irlanda, Nova Zelanda, Regne Unit i els Estats Units, també presenten una taxa preocupant:Els autors de la investigació destaquen que el baix pes corporal segueix sent un problema greu en les regions més pobres del planeta, com per exemple, el sud d'Àsia i Àfrica. l'Índia, Bangla Desh, Timor, Afganistan, Eritrea i Etiòpia són les regions on els homes tenen més problemes de desnutrició. Pel que fa a les dones, la quarta part de Bangla Desh i Índia tenen baix pes.