Movistar cobrarà per l’excés de dades i t'expliquem com evitar-ho

Aquesta notícia es va publicar originalment el 01/04/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Coincidint amb el nomenament de José María Álvarez-Pallete com a successor de César Alierta a la presidència de Telefónica , el pròxim 18 de maig entrarà en vigor una de les mesures que ha adoptat la companyia, i que afectarà els seus usuaris. Aquesta consistirà en el cobrament d’1,5 cèntims d’euro per cada mega descarregat a màxima velocitat fins a 1GB, quan el client superi el seu límit de dades en el mòbil.El gruix de clients afectats per aquesta mesura són aquells qui tenen els contractes Vive i Fusión. Tot i això, l'operadora permet que els seus clients puguin escollir acceptar aquesta novetat o continuar amb les condicions actuals. Per fer-ho, hauran de trucar a partir de l’1 d’abril al 223528, i notificar a la companyia que vol fixar l’import a zero euros. D’aquesta manera el client navegarà a velocitat reduïda quan superi el límit de dades, tal i com passa en aquests moments.Per la seva banda, Movistar ja ha començat a avisar als seus clients per carta, i també ho farà a través de les factures i de missatges de text. A més, perquè els clients estiguin informats de la quota extra que hauran de pagar a final de mes, la mateixa companyia farà saber als usuaris quan arribin a les quantitats de quatre, set i onze euros extres.