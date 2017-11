Els consells d'una experta per combatre l'estrès que han vist més de 10 milions de persones

Aquesta notícia es va publicar originalment el 30/03/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La psicòloga i especialista en estrès Kelly McGonigal recull en un vídeo les idees per canviar la percepció de l'estrès i els efectes positius d'aquest. La xerrada s'ha convertit en un vídeo de referència i acumula 10,5 milions de visites a TED i 3,5 milions a Youtube. Com convertir l'estrès en el teu amic es pot veure també subtitulat al català a Youtube En el vídeo, McGonigal destaca la importància del canvi de perspectiva. Segons una investigació, el risc de mort s'incrementa en aquells que han experimentat molt estrès. Ara bé, aquesta afirmació només és certa per la gent que creu que la tensió és perjudicial per la salut.És a dir, aquest risc disminueix en aquells que no ho consideren com quelcom nociu.Quan estem en tensió, a més, el nostre cos experimenta una sèrie de reaccions físiques, com suors, taquicàrdies, ansietat… El que planteja la psicòloga és assumir aquestes reaccions com a necessàries, així preparem el cos per afrontar un desafiament o una preocupació. El resultat, comprovat per McGonigal, és que no només estem més relaxats i confiats, sinó que la pressió sanguínia i l'estat del cor millora.