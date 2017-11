Whatsapp incorpora la negreta, la cursiva i el ratllat

Aquesta notícia es va publicar originalment el 30/03/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Whatsapp és una de les formes de comunicació més quotidianes de milions de persones arreu del món. Des dels seus inicis, l'aplicació ha anat incorporant elements: fotografies, emoticones, vídeos, documents adjunts, gravacions… i el polèmic doble check blau. La plataforma de missatgeria instantània completa aquest procés de comunicació incorporant, com en els processadors de text, nous estils de lletra: la negreta, la cursiva i el ratllat.En el sistema operatiu iOS ja s'està actualitzant de manera automàtica la versió 2.12.17 de Whatsapp. En canvi, en la versió d'Android on apareixen aquestes novetats és la 2.12.561, que actualment només està disponible en format beta. Per provar-la, et pots donar d'alta en aquest enllaç . Cal puntualitzar que si el destinatari del missatge no té l'aplicació actualitzada, no podrà veure les paraules editades.- Negreta: Tancar la paraula o paraules entre asteriscs. *NacióDigital*- Cursiva: Posar entre guions baixos les paraules. _NacióDigital_- Ratllat text. Situar les paraules entre el guió en forma d'onada. ~NacióDigital~- Per utilitzar diferents recursos alhora, només s'han de combinar. ~*_NacióDigital*_~