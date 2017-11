​Qui són més intel·ligents, els germans grans o els petits?

Aquesta notícia es va publicar originalment el 27/03/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

D'aquests dos germans, quin serà el més intel·ligent?

Quin germà és més intel·ligent, el gran o el petit? Aquesta és la pregunta que ha volgut respondre un estudi elaborat a la Universitat de Lepizig, a Alemanya, que ha investigat sobre el coeficient intel·lectual dels germans. Després de mesos, han arribat a la conclusió que els germans grans són més intel·ligents. Segons l'estudi, compartit a Muy Interesante i a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el primer dels germans sempre és el que té el coeficient intel·lectual més alt, després el segon, el tercer i així successivament.Ara bé, l'ordre de naixement només afecta l'intel·lecte i no aspectes com la personalitat. Les raons que ho expliquen no són clares, però els científics apunten que ho podrien dependre de certes condicions durant la gestió o per factors ambientals.Una altra de les conclusions de l'estudi té a veure amb la curiositat intel·lectual. Els germans grans serien més propensos a tenir un vocabulari més ric i tindrien menys dificultats a entendre idees abstractes.