VÍDEO Ets capaç de detectar els vestigis de l'evolució al teu cos?

Aquesta notícia es va publicar originalment el 24/03/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Quines proves hi ha al cos humà a favor de la teoria de l'evolució de Darwin? El diari estatunidenc Vox ha elaborat un vídeo on explica els vestigis d'aquest procés presents en la majoria dels éssers humans després de milions d'anys.Un dels primers indicis que demostra que els humans venen dels micos i de mamífers encara més antics apareix unint el dit gros i el petit. Aleshores pot ser que sobresurti una mena de tendó que en realitat és el múscul anomenat palmaris longus, que el tenen els animals que fan servir els seus avantbraços per moure's. Si no apareix no és cap problema. Entre el 10% i el 15% de les persones no el tenen i això no suposa cap debilitat.Aquesta és una versió del vídeo subtitulada en castellà: