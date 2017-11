«Pretty woman» fa 26 anys. Quant saps sobre la pel·lícula

'Pretty woman' fa 27 anys. Quant saps sobre la pel·lícula?

Quants diners cobra la Vivian (Julia Roberts) per acompanyar l'Edward (Richard Gere) tota una setmana? 3.000 dòlars 1.800 dòlars 2.500 dòlars El director de 'Pretty woman' havia pensat en altres actors per protagonitzar la pel·lícula. Quins? Christopher Reeve i Winona Ryder Naomi Watts i Ralph Fiennes Hugh Grant i Cameron Diaz Què contesta la Vivian (Júlia Roberts) quan li demanen què li ha semblat l'òpera? 'Uf, no sabia que cantant es podia obrir tant la boca' 'Uf, per poc em pixo a les calces de plaer' 'Uf, m'agrada més com canto jo a la dutxa' Quina òpera van a veure? Madama Butterfly Rigoletto La Traviata A l'escena final l'Edward (Richard Gere) va a buscar la Vivian (Júlia Roberts) amb una limusina al seu apartament. Què hi té a les mans? Un paraigua i un ram de roses Un barret i un ram de violetes Un anell i un ram de clavells Què menja la Vivian (Julia Roberts) a l'elegant sopar de negocis al qual acompanya l'Edward (Richard Gere)? Llagosta Caragols Ostres Com es diu l'amiga de la Vivian (Júlia Roberts)? Kit Kat Sam A quants Oscar va estar nominada 'Pretty Woman'? Un (millor actriu) Dos (millor actriu i cançó) Cap On està ambientada la pel·lícula? Las Vegas Los Angeles San Francisco Quina cançó escolta i canta la Vivian (Júlia Roberts) quan està a la banyera de l'hotel? Born to be alive (Patrick Hernandez) Video Killed the radio star ( The Buggles) Kiss (Prince)

El teu resultat és

De 0 a 30. Nivell baix. No ets gaire amant de "Pretty woman". O això o fa molts temps que no l'has vist.

De 40 a 70. Nivell mitjà. Has vist la pel·lícula i coneixes bé la trama del film, però no n'ets un autèntic fan.

De 80 a 100. Expert. Et coneixes de cap a peus "Pretty woman", els detalls, els diàlegs i fins i tot algunes curiositats. Ets un entusiasta del film.