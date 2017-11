Els millors vídeos de l'espectacular eclipsi solar total d'aquesta matinada

Aquesta notícia es va publicar originalment el 09/03/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Man books a flight just to get the best view of the total solar eclipse from the sky: https://t.co/QtjxeLrN98 pic.twitter.com/q4u774mCNB — ABC News (@ABC) 8 març, 2016

Watch Now: Live stream of total solar #Eclipse2016! Event occurs over SE Asia at 8:38pm ET: https://t.co/QNdz0b0DQJ https://t.co/lvsFO0SFkT — NASA (@NASA) 9 març, 2016

Wow, a total solar #eclipse2016! See the moon pass directly in front of the sun. It happened at 8:38 to 8:42 pm ET. https://t.co/qK6O4xppbn — NASA (@NASA) 9 març, 2016

Aquesta matinada gran part d’Àsia i Austràlia han pogut veure en directe un eclipsi solar total, el desè d'aquest segle. Ha començat a l’Oceà Índic i ha avançat cap a les illes indonèsies de Sumatra, Borneo, i Sulawesi, entre d’altres. Finalment, bona part de la Xina, Japó, el nord d’Austràlia, Hawai i Alaska han pogut gaudir d’aquest fenomen astronòmic de forma parcial. Mitjans com RT han capturat el moment i l’han emès en streaming.L’eclipsi ens ha regalat boniques imatges com les que publicaven ABC News i la NASA , entre d'altres, al seus perfils de Twitter.Els eclipsis solars totals succeeixen una vegada l'any quan la Lluna passa directament entre el Sol i la Terra. Això es produeix perquè satèl·lit i astre no orbiten en el mateix pla, ja que si ho fessin hi hauria un eclipsi cada mes.