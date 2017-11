Descobreix el mòbil més barat del món

Aquesta notícia es va publicar originalment el 19/02/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La companyia tecnològica índia Ringing Bells acaba de llançar Freedom 251, l’smartphone més barat del món, que només val només 3,30 euros. L’empresa asiàtica ja ha creat una pàgina web exclusiva pel producte, des de la qual es pot adquirir el mòbil que es va presentar al públic en un esdeveniment a Nova Delhi.En aquest acte, el president de Ringing Bells, Ashok Chadha, va explicar que “decantant-nos per components fets a l'Índia estalviem un 13,8%. A més, vendrem primer en línia i per tant ens estalviem els costos en què incorren les grans xarxes de distribució", segons informa el diari local Indian Express Amb una estètica similar a la de l’iPhone, Freedom 251 té una pantalla IPS de 4 polzades amb resolució HD, 1 giga de memòria RAM, 8 GB de memòria interna ampliables amb una targeta Micro SD, càmera interna de 0,3 megapíxels i externa de 3,2 megapíxels. Funciona amb el sistema operatiu Android 5.1 Lollipop, i inclou una garantia d’un any, que es redueix a sis mesos en els casos de la bateria i el carregador, i a tres pels auriculars.Actualment, la seva web té catalogats només tres models, tots ells esgotats, i un carregador de bateria.