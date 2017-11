Greenpeace «avança» el tràiler de la sisena temporada de «Joc de Trons»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 08/02/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Queden poc més de tres mesos perquè la sisena temporada de Joc de Trons arribi a les pantalles. Aprofitant l'expectació, Greenpeace ha volgut llançar un "tràiler" titulat "Winter is not coming", parafrasejant un dels lemes més coneguts de la sèrie ("Winter is coming"), per cridar l'atenció sobre el desgel i el canvi climàtic.Tot i que no es tracta d'un avanç de Joc de Trons, el protagonista del vídeo sí que apareix a la sèrie. Es tracta d'un caminant blanc que per culpa del desglaç no pot arribar al seu destí.Si bé la història no és més que una ficció, el canvi climàtic és un problema real. Les dades que mostra Greenpeace en són un exemple. L'any 2015 va ser el més càlid des de 1880, des que es tenen registres, segons informes de la NASA. El límit perillós és l'augment de temperatura mitjana del planeta en 1,5 graus i l'any passat es va arribar a un increment d'un gran. És per tot això que l'entitat demana que es redueixin les emissions "perquè volem que l'hivern continuï venint".