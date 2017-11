Descobreix si tens risc de dislèxia en només quinze minuts

Aquesta notícia es va publicar originalment el 25/01/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Un 10% de la població aproximadament és dislèxica, tot i no saber-ho. De fet, es relaciona part del fracàs escoltar al desconeixement d'aquest trastorn, a causa de la frustració que pot causar a la persona que el pateix.És per això que Luz Rello, lingüista i investigadora, va impulsar l'any passat l'aplicació per a mòbil Dytective, que permet detectar aquesta dificultat per llegir i escriure en només un quart d'hora. El programa, que analitza prop de 200 variables a través de jocs lingüístics, és finalista ara d'un premi internacional que concedeix la Unió dels Emirats Àrabs.