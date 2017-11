Aquesta notícia es va publicar originalment el 25/01/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Inspirat l'article els 129 plans més bells de la història del cinema , l' usuari de Youtube Jim Casey va publicar la setmana passada un vídeo amb escenes de 76 pel·lícules que considera boniques. En menys de quatre minuts, hi ha imatges de films de gèneres i èpoques diferents, com American Beauty, Her o Pesadilla antes de Navidad.