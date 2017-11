Aquesta notícia es va publicar originalment el 18/01/2016 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

WhatsApp passa a ser gratuït i ja no farà pagar una quota anual als seus usuaris. Així ho ha anunciat la companyia en un post al seu blog oficial aquest dilluns. Hi explica que "a mesura que hem crescut ens hem adonat que aquest enfocament no ha funcionat bé" i detalla que la decisió es farà efectiva "en les properes setmanes".Els usuaris que han hagut de pagar fins ara no se'ls tornarà els diners, però tampoc se'ls cobrarà cap més factura. WhatsApp també ha confirmat que no hi introduirà anuncis de terceres parts.