Alerta: l'estafa a WhatsApp que pot fer pujar la teva factura de telèfon

Aquesta notícia es va publicar originalment el 23/12/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La Confederació de Consumidors i Usuaris (CECU) ha alertat aquest dimecres d'una possible estafa que podrien patir els usuaris de WhatsApp a través de la descàrrega d'un paquet d'emoticones amb decoració nadalenca.L'organisme explica que en accedir a l'enllaç per obtenir les imatges se sol·licita a la persona que introdueixi el seu número de telèfon. En fer-ho, se subscriu, sense saber-ho, a un servei de missatgeria Premium.Donar-se d'alta d'aquest servei implica pagar una determinada quantitat de diners pels missatges rebuts, fet que provoca "un important increment en la factura" telefònica. La CECU recomana que per evitar aquest tipus d'estafes, l'usuari es posi en contacte amb la seva operadora i sol·liciti bloquejar l'activació d'aquest tipus de serveis de missatgeria.