VÍDEO El fenomen «Star Wars» arriba a la missa dominical

És evident que la celebració s'està desenvolupant en el context luterà, és a dir, en una església protestant. Per a més dubtes podem observar la vestimenta litúrgica de la dona, sembla ser una pastora, i el temple manca de la ornamentació típica dels catòlics.

Per tant, això NO és una missa; una missa només es pot donar a l'església catòlica apostòlica i romana.