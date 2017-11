Tarantino explota contra «Star Wars»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 18/12/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El conegut director i guionista Quentin Tarantino ha carregat contra Disney per pressionar els responsables d'una mítica sala de cinema de Los Ángeles, als Estats Units, i impedir que es projecti la seva nova pel·lícula, The Hateful Eight, i "imposar" al seu lloc la de Star Wars. En una entrevista en un programa de ràdio nord-americà ha explotat: "El culpable no és la gent de Star Wars: és Disney".