Les millors aplicacions de mòbil per organitzar l'amic invisible

Aquesta notícia es va publicar originalment el 07/12/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El Nadal està a tocar. A banda del tió i dels Reis d'Orient, hi ha una tradició que cada any guanya més adeptes: l'amic invisible. Els que estigueu farts de repetir els típics papers amb el nom dels participants-normalment sempre hi ha algú a qui li toca fer-se el regal a ell mateix- podeu fer-ho des de fa uns anys a través d'Internet i també via aplicacions per a mòbil. A continuació algunes app: Open Secret Santa : Funciona de manera simple: només cal incloure les persones que formen part de l'amic invisible i se'ls notificarà a qui els tocarà fer el regal via email o SMS. El principal avantatge d'aquest programa és que permet incloure certes restriccions, com per exemple que les parelles no es facin els regals entre elles. Amigo Secreto Virtual : A banda de permetre fer el sorteig de forma ràpida i sense errors, l'aplicació dóna la possibilitat d'agregar una llista de regals preferits per a cada integrant. Ultimate Amigo Invisible : L'app perfecte per aquells que vulguin rebre el resultat del sorteig via WhatsApp. Si no teniu aquest servei de missatgeria, el programa també dóna l'opció d'escollir Telegram o Line som a plataformes de rebuda.A més aplicacions per a mòbil, també hi ha diverses pàgines que permeten repartir els "parers" virtualment. Amigo Invisible online Soy tu Amigo Invisible són les que tenen millors crítiques. Només cal omplir les caselles amb els noms dels participants, introduir el seu correu electrònic o número de mòbil i fer l'enviament.