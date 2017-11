Sis beneficis d'usar el mode avió quan no estàs viatjant

Aquesta notícia es va publicar originalment el 04/12/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El mode avió del nostre telèfon mòbil, a part del que el seu nom indica i que s'utilitza quan estem volant, també té altres beneficis. La BBC World ha recollit sis avantatges per treure'n el màxim partit.A tots ens ha passat que hem patit per haver de fer una trucada important al vespre i no tenim clar si, quan sigui el moment, tindrem prou bateria per dur-la a terme. En aquest cas, tenim dues opcions: parar el mòbil o posar el mode avió. La primera et limita molt totes les accions que vulguis fer amb el mòbil. La segona, en canvi, et consumeix molt poca bateria i et permet veure fotos, llegir textos i documents o veure quina hora és.El mode avió redueix l'activitat i rendiment del nostre telèfon al mínim. Això ens serà útil si ens trobem en una zona amb poca cobertura. Això provoca que l'aparell estigui constantment intentant trobar una xarxa i la bateria que això necessita és molta. Així, si per exemple, aneu a la muntanya, poseu el telèfon en mode avió i així tindrà bateria per quan torneu.Una altra de les coses que ens permet el mode avió és carregar més ràpid la bateria del nostre telèfon. Ja sigui perquè l'utilitzem molt o perquè consumeixen molta bateria, el cert és que sovint ens trobem al carrer amb el nostre telèfon a punt de quedar-se sense bateria.Si no hem de tornar a casa però tenim una estona lliure, una forma d'optimitzar el temps per carregar el telèfon és fer-ho mantenint-lo amb el mode avió. Quan aquest està activat està activat, la connectivitat, el Wi-Fi, el Bluetooth i el GPS estan apagats. Per això, el teu telèfon es carregarà més ràpid si està en mode avió.Tots, en alguna ocasió, hem tingut mala experiència en rebre la factura del telèfon quan hem tornat després d'un viatge internacional i era més força més alta del que esperàvem. Una de les maneres per evitar que això ens torni a passar és el mode avió.Amb el mode activat, pots anar a l'estranger sense témer una factura apocalíptica. Viatjar pot sortir molt car si utilitzes massa el teu telèfon o et despistes en algun moment i mantens actives funcions molt cares. Una forma d'evitar el "roaming" és posar el teu telèfon en mode avió i utilitzar només els punts de connexió Wi-Fi que et vagis trobant.Podràs enviar missatges per WhatsApp, veure el correu, o utilitzar sistemes de missatgeria instantània sense arruïnar-te. Això sí, no podràs rebre ni enviar missatges ni trucades.Si t'encanta jugar amb el teu telèfon però odies la publicitat, el mode avió és la solució. Si l'actives, ja que no estaràs connectat a internet, no rebràs anuncis. El cert és que alguns jocs demanen estar connectat a internet obligatòriament però n'hi ha molts que no.I els encanta jugar amb el teu mòbil, és probable que amb els seus dits comencin a tocar la pantalla i acabin trucant a algú. Si el telèfon està en mode avió, no podran trucar al teu superior, o al teu ex, amb qui no parles des de fa mesos. A més, d'aquesta manera tampoc rebran alertes de cap aplicació que interrompin el joc.No cal que t'expliquem de quantes maneres et pots distreure amb el teu mòbil. Amb el mode avió pots evitar que això passi i fer-ho ràpid, perquè s'activa en un segon i desactiva de cop totes les aplicacions. Així, si no vols que et molestin o estàs conduint i no vols que ningú pugui contactar amb tu, el mode avió és la solució.És molt útil també durant la nit, perquè et permet evitar que aquest amic que viu en un altre fus horari et desperti amb un WhatsApp i fer que l'alarma funcioni igualment.