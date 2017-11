Alerta: no reenviïs aquest missatge de WhatsApp, és una estafa

Aquesta notícia es va publicar originalment el 30/11/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El missatge que forma part d'una campanya d'spam

Aquests últims dies corre per WhatsApp un missatge que promet aconseguir noves emoticones gratis compartint-lo amb altres contactes. Es tracta d'una estafa, en concret, d'una campanya d'spam.El text és curt i es fa passar per un contacte "a qui li han encantat" les noves emoticones, que suposadament es poden activar en reenviar el missatge a deu persones o a tres grups. L'escrit inclou un enllaç que et redirigeix a una aplicació de Google Play que busca accedir a l'agenda de contactes de l'usuari.El més senzill per evitar l'estafa és no compartir el missatge ni clicar l'enllaç o bé esborrar-lo directament.