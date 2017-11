El nou cartell de la 6a temporada de «Joc de Trons» convida a l'especulació

Aquesta notícia es va publicar originalment el 23/11/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Les mil-i-una cavil·lacions fetes sobre la continuïtat del personatge de Jon Snow a Joc de Trons, després dels successos ocorreguts al final de la cinquena temporada, sembla que s'han esvaït amb la publicació a les xarxes socials del primer cartell publicitari de la sisena temporada de la sèrie.En aquest, hi apareix Kit Harington, actor que l'interpreta, ensangonat i amb els ulls completament en negre. A partir d'aquest moment, els fans ja saben que apareixerà en la nova temporada de la sèrie d'HBO que començarà a l'abril del 2016. Ara només falta per conèixer, però, quin paper hi jugarà.