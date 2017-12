Quina és la millor cançó per despertar-se amb humor i energia?

Aquesta notícia es va publicar originalment el 04/11/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Escollir aquella cançó que ens permeti despertar-nos de bon humor i amb energia no és una tasca gens senzilla. Per un banda, ens ha d'activar, però per l'altra, tampoc és bo que sigui massa estrident. Hi ha d'haver un balanç. Spotify volia saber quins són aquests temes i va demanar la col·laboració del psicòleg David M. Greenberg de la Universitat de Cambdrige (Regne Unit) i la City University de Nova York i el resultat ha estat la publicació d'una llista de 20 cançons.El doctor, que ha investigat durant mesos en col·laboració amb el departament de dades de l'empresa de música en línia, ha arribat a la conclusió que la cançó més indicada per aixecar-se del llit amb més bon humor, motivat i amb energia és Viva la vida del grup britànic Coldplay.Les 20 cançons que recull la llista, que els seus creadors van titular com a Wake up (desperta), tenen en comú que estan escrites i cantades en anglès, les seves lletres són positives, tenen un tempo d'entre 100 i 130 pulsacions per minut i un ritme que va in crescendo, que provoca un efecte motivador.A continuació, us deixem amb la llista sencera.1. Coldplay - Viva La Vida2. St. Lucia - Elevate3. Macklemore & Ryan Lewis - Downtown4. Bill Withers - Lovely Day5. Avicii - Wake Me Up6. Pentatonix - Can't Sleep Love7. Demi Lovato - Confident8. Arcade Fire - Wake Up9. Hailee Steinfeld - Love Myself10. Sam Smith - Money On My Mind11. Esperanza Spalding - I Can't Help It12. John Newman - Come and Get It13. Felix Jaehn - Ain’t Nobody (Loves Me Better)14. Mark Ronson - Feel Right15. Clean Bandit - Rather Be16. Katrina & The Waves - Walking on Sunshine17. Imagine Dragons - On Top of the World18. MisterWives - Reflections19. Carly Rae Jepsen - Warm Blood20. iLoveMemphis - Hit The Quan