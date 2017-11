Aquesta notícia es va publicar originalment el 01/11/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Fer una truita de patates o un sofregit a vegades és motiu suficient per plorar, no pel resultat del plat final sinó pel moment de pelar i tallar la ceba. Amb aquest vídeo trobem un truc per evitar aquest mal tràngol a la cuina.