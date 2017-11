«eBoletsLite», l'aplicació per localitzar bolets

Aquesta notícia es va publicar originalment el 21/10/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Si us agrada anar a buscar bolets apunteu-vos l'aplicació eBoletsLite. Es tracta d'un programa de "predicció micològica" amb base científica que permet visualitzar sobre el mapa de Catalunya les diverses espècies de bolets. És a dir, l'app mostra en quines zones és més probable que trobem rovelló, pinetell, fredolic o llenega negra, entre altres.L'app té diferents eines per facilitar la localització dels bolets, com ara un filtre perquè només aparegui sobre el mapa una espècie determinada o un altre de distància del boletaire amb relació als bolets.