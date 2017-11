Sabries reconèixer les 66 referències cinèfiles que conté aquesta imatge?

Aquesta notícia es va publicar originalment el 18/10/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Amants del setè art, esteu de sort. Ara hi ha un lloc de batalla perquè aficionats i freaks provin de demostrar els seus coneixements cinèfils més mainstream i culturetes: un garatge ple d'estris.Ho heu llegit bé, un garatge on hi ha 66 referències cinematogràfiques i que haureu de trobar per poder presumir d'autèntic cinèfil. Els creadors d'aquesta prova són popcorngarage.com , que han amagat en una imatge diversos símbols i McGuffins que ens recorden algunes pel·lícules que han deixat grans records a la nostra memòria.L'objectiu és tractar de nombrar les 66 referències, podent cometre només tres errors abans d'haver de començar de nou. I per a aquells que pensin que tenen tot el temps del món, el llum que il·lumina el garatge comença a desaparèixer, el que posa les coses encara més difícils.