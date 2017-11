Alerta: nova estafa via WhatsApp que ofereix un val de 150 euros per Ikea

Aquesta notícia es va publicar originalment el 16/10/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

BULOOOOO!! Este mensaje es un #FRAUDE Ni piques ni reenvíes!!! Nos lo ha confirmado @IKEA_Spain pic.twitter.com/zZgyVBim5h — Policía Foral (@policiaforalnav) October 15, 2015

La policia espanyola ha alertat d'una nova estafa que circula a través de les xarxes socials i WhatsApp sobre un cupó de regal d'Ikea. El frau consisteix en un missatge on es demana a l'usuari que ompli una enquesta amb dades personals a canvi de poder guanyar un val de 150 euros per gastar en una botiga de la multinacional.L'objectiu és simplement fer-se amb la informació personal de l'usuari per utilitzar-la després per enviar publicitat o un software maliciós. Per aquest motiu demanen a la víctima de l'estafa que reenviï el missatge a contactes de la seva llista.