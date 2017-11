Alerta: una errada de WhatsApp amenaça 200 milions d'usuaris

Aquesta notícia es va publicar originalment el 09/09/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La versió web de WhatsApp, afectada pel problema.

Una errada de WhatsApp ha posat en perill les dades d'uns 200 milions d'usuaris al món, segons ha publicat la BBC . L'empresa de seguretat Chek Point va identificar-la a finals d'agost i WhatsApp la va resoldre ràpidament. No obstant, Chek Point ha recomanat els usuaris que actualitzin el software de manera immediata per evitar riscos.L'errada de WhatsApp permetria als hackers distribuir programes malignes, robar les dades dels usuaris i exigir una quota per recuperar l'accés als arxius. El problema, però, només ha afectat la versió web del servei