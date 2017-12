Quina ha estat la cançó més escoltada aquest estiu?

Aquesta notícia es va publicar originalment el 07/09/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

"Lean On", de Major Lazer, MO i Dj. Snake, és la cançó més escoltada de l'estiu 2015, segons Spotify . El servei de música en streaming ha elaborat una llista basant-se en el nombre de reproduccions dels seus usuaris entre l'1 de juny i el 31 d'agost.A "Lean On" l'han seguit "Cheerleader" d'OMI, "See you again" de Wiz Khalifa i Charlie Punt's, "Can't Feel My Face" de The Weekend i "Want to Want Me" de Jason Derulo.A l'estat espanyol, la cançó més escoltada ha estat "La Gozadera" de Gente de Zona i Marc Anthony, seguida d'"El Perdón" de Nicky Jam i Enrique Iglesias i de la mateixa "Lean On".