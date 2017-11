Mr. Bean celebra els 25 anys passejant amb el seu ós per Londres

És un humorista fabulós; em sembla totalment un excés posar-ho entre "els millors de la història" ( pensó que Monty Python o Benny Hill encara hi son un graó per sobre de Rowan (per posar dos exemples britànics) però si que és cert que s'ha convertit en un personatge entranyable en les vides de molts de nosaltres. Felicitats Mr Atkinson... perdó, vui dir Mr Bean.