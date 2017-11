Utilitzar el mòbil en companyia es critica, però no es pot evitar

Aquesta notícia es va publicar originalment el 31/08/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Els telèfons mòbils poden ser perjudicials en les converses entre persones. Foto: Pixabay

El telèfon mòbil es veu com un dispositiu que distreu i molesta quan s’utilitza en certs escenaris socials, però, a la vegada, suposa una temptació que condueix a utilitzar-lo en trobades grupals, segons explica un estudi del Pew Research Center L’ús del mòbil està tant generalitzat, que a molts els resulta difícil separar-se d’ell i, alguns usuaris, no arriben a apagar-lo mai. Aquesta societat del “sempre engegat” ha provocat un canvi sobre què es considera apropiat en situacions socials. D’aquesta manera, en general, es considera inapropiat quan algú utilitza el mòbil mentre camina pel carrer o està en el transport públic. Però la cosa canvia quan aquest usuari va acompanyat, per exemple, en un restaurant o una reunió.L’impacte que té l’ús del mòbil en una trobada grupal és considerat, per un 82% dels usuaris enquestats, com a perjudicial per la conversa. Pel contrari, un 33% ha comentat que contribueix a la comunicació entre els presents. Aquesta segona percepció és més recorrent entre els homes (un 68%) que entre les dones (51%) i els joves (71%).Malgrat que l’ús del mòbil sigui mal vist en determinades circumstàncies, és habitual utilitzar-lo i veure que la resta fa el mateix. El 89% ha reconegut haver utilitzat el mòbil en la seva última trobada per veure o escriure un missatge, fer una fotografia o un vídeo, enviar un correu o respondre una trucada, com les accions més habituals.Ja sigui com una excusa o per la necessitat del moment, el cas és que l’ús del mòbil quan la gent ha quedat amb amics, familiars o companys de feina, no té fins antisocials, segons han explicat els enquestats. La intenció, en general, no sol ser la d’evadir-se de la conversa, sinó d’aportar informació sobre el lloc on es va o com arribar-hi, coordinar la quedada amb d’altres o posar-se al dia amb amics i familiars.De fet, els comportaments antisocials semblen ser menys freqüents, segons l’estudi. Només el 23% ha reconegut utilitzar el mòbil en un espai públic amb l’objectiu d’evitar la interacció amb altres persones.Dades extretes de l'estudi del Pew Research Center