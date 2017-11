Aquesta notícia es va publicar originalment el 19/08/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El que havia de ser una escena més de la sèrie "Friends" s'ha convertit en un vídeo viral. L'escena, prevista per després de l'atemptat a les Torres Bessones de l'11 de setembre del 2001, no es va emetre per evitar ferir sensibilitats i, catorze anys després, ha sortit a la llum.En l'escena, els personatges de Chandler i Monica són interrogats en un aeroport després que el primer bromegi sobre la seva seguretat i sobre l'existència de possibles bombes als avions. La seqüència, que forma part de la 8a temporada, acaba en un divertit malentès.