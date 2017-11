​Google frena Project Ara, els telèfons modulars

Aquesta notícia es va publicar originalment el 19/08/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Model de telèfon modular.

Google porta ja un temps darrere el Project Ara, que vol permetre l'adquisició de telèfons a partir de blocs o mòduls , cadascun amb una funcionalitat diferent. Engegat quan el cercador acabava de comprar Motorola , estava en procés d'arribar a comercialitzar la primera generació del producte a Puerto Rico, on havia arribat a acords amb les operadores Open Mobile i Claro.Ara, però, després d'una sèrie de missatges a Twitter del compte @ProjectAra , sembla que aquesta decisió podria canviar. Tot i que no hi haurà més informació fins la setmana que ve, segons un dels missatges, sembla que l'arribada a Puerto Rico s'endarreriria. No obstant, alguns mitjans americans apunten al fet que la primera generació tindria un preu més alt del que s'havia projectat i es voldria trobar un mercat amb més poder adquisitiu.De moment, però, caldrà esperar més notícies del projecte, que, segons un dels seus missatges, no desapareix, sinó que haurà de "recalcular" la seva arribada als mercats.