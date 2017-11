Et quedes sense «megues» d'internet al mòbil massa ràpid? T'oferim uns consells

Aquesta notícia es va publicar originalment el 13/08/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Si no formes part del selecte grup de persones que tenen dades mòbils il·limitades, segur que hauràs experimentat en alguna ocasió com d'esgotador és quedar-se sense "megues", les webs no s'obren, els vídeos tarden una eternitat a descarregar-se... Això passa perquè les teleoperadores generalment ens ofereixen un pla de dades limitat i quan els superem ens redueixen la nostra velocitat d'internet.Aquí et proposem 10 trucs per intentar reduir el consum de dades:Moltes de les aplicacions que tenim en el nostre mòbil s'actualitzen de forma automàtica. Això provoca que consumim "megues" sense adonar-nos-en. Per evitar-ho haurem de canviar la configuració dels nostres mòbils.En els mòbils amb sistema operatiu Android, a Google Play hi tenim l'aplicació d'actualitzar manualment cada aplicació. Si no també tenim l'opció d'anar aplicació per aplicació, i en el menú de cadascuna d'elles hem de desactivar l'opció actualitzar automàticament.Pel que fa els usuaris d'Iphone, s'haurà d'entrar a configuració, dades mòbils, i en l'apartat Usar dades mòbils per a, marquem les aplicacions que vulguem que s'actualitzin automàticament i les que no.Les notificacions també són les responsables de consum de dades i de bateria, per tant és recomanable desactivar aquelles menys importants. Si volem tancar aquestes notificacions, haurem d'obrir la informació de l'aplicació i desmarcar l'opció mostrar notificacions. A l'iPhone ho haurem de fer des de Configuració.Les aplicacions normalment actualitzen els seus continguts en segon pla quan estan connectades a una xarxa wifi. Si desactivem aquesta opció, estalviarem dades i bateria. Si tenim un dispositiu iOS, haurem de desactivar-ho a la Configuració. En canvi, per a Android, haurem d'anar a l'opció ús de dades i bloquejar el permís perquè no usin dades de fons.L'streaming d'un vídeo en HD, ens pot suposar 50 megabytes per segons, i en una hora 3 gigabytes, en canvi una trucada de vídeo ens pot costar 3 megabytes per minut. Per exemple, s'ha d'anar amb compte amb Facebook, que té per defecte la reproducció automàtica de vídeos. Així, cada cop que l'obrim, ens gastarà una quantitat de "megues".La solució a aquest problema és molt senzilla, només haurem de canviar la nostra configuració de Facebook, i escollir la reproducció per defecte només quant tinguem wifi.Moltes de les imatges i vídeos que enviem per la xarxa de missatgeria es descarreguen per defecte al nostre mòbil. La solució és controlar aquestes descàrregues. Per poder-les desactivar per defecte, haurem d'anar a Configuració i a Configuració de Xat, hi ha l'opció autodescàrrega de multimèdia, seleccionarem l'opció wifi, en imatges, àudio i vídeo.Descarregar o adjuntar algun arxiu quan no estem connectats a una xarxa wifi, no és bona idea, ja que solament per obrir el missatge ja ens consumeix dades.Quan accedim a les aplicacions Google Maps Apple Maps consumim un nombre important de dades. Tot i això, ambdues aplicacions compten amb servei fora de línia. El que ens permet és poder descarrega-nos els mapes quan estem connectats a una xarxa wifi, i després amb el mòbil en mode avió els podem utilitzar.Al mercat podem trobar diverses aplicacions que ens ajuden a mesurar i també a controlar l'ús de les nostres dades. Per iOS i Android hi ha disponible i de forma gratuïta Onavo Extend , ens mostrarà com s'han gastat els "megues". Amb l'aplicació 3G Watchdog podem fer un seguiment mensual diferenciant el consum del mòbil al consum de wifi. I per últim, My Data Manager ens mostra el consum de dades per aplicacions amb gràfics.Sempre que sigui possible haurem d'utilitzar la connexió Wifi, reservant el consum de dades per quan estem fora.