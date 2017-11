França prohibeix la pel·lícula «Love» als menors de 18 anys pel seu alt contingut eròtic

Aquesta notícia es va publicar originalment el 11/08/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La justícia francesa ha prohibit l'accés als menors de 18 anys a les sales de cinema on es projecti la pel·lícula Love, el darrer film de Gaspar Noé. La decisió és fruit d'una campanya liderada per l'associació Promouvoir, que lluita per "la promoció de valors judeocristians" i que no veu amb bons ulls l'alt contingut eròtic de l'obra.Love es va estrenar el 15 de juliol a França com a "pel·lícula desaconsellada per a menors de 16 anys" després de rebre l'aval del Centre Nacional de Cinema. Poc després, el 31 de juliol, el Tribunal Administratiu de París va ordenar alterar la classificació i reservar l'entrada al públic major d'edat. Segons la justícia el seu contingut "podia ferir la sensibilitat dels menors".Gaspar Noé, però, no està d'acord amb la resolució, que ha criticat al diari Libération : "Ens trobem davant d'un anacronisme absolut, propi dels reaccionaris".