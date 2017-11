És legal acomiadar els treballadors a través del WhatsApp?

Aquesta notícia es va publicar originalment el 06/08/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Els nostres perfils a les xarxes, ens poden portar conseqüències a la feina. Foto: Flickr: Gall

En els darrers anys, els empresaris miren els nostres perfils de les xarxes socials, de manera que qualsevol piulada, comentari o descripció de nosaltres mateixos, ens pot portar conseqüències com, per exemple, un acomiadament. Però, és legal un acomiadament a través de les xarxes socials? El nostre cap ens pot fer fora enviant-nos un missatge de WhatsApp?Twitter, Facebook, WhatsApp, Line, Skype, LinkedIn... La meitat de la nostra vida està en aquestes xarxes socials. Coneixem gent, ens informem, discutim amb desconeguts, aconseguim contactes professionals, fem broma... És a dir, fem una mica de tot, perquè per això han nascut aquestes plataformes. El seu poder és tant gran, que gràcies a elles també podem aconseguir una feina.Per això, a aquestes altures, és estrany que el nostre cap no ens informi d'alguna feina per fer a través de WhatsApp. Les relacions laborals han canviat gairebé tant com les socials, i ara cada vegada deixem menys el telèfon i tenim més missatges de WhatsApp en horari laboral.Tot i així, hi ha certs límits que no es poden travessar, i s'ha de tenir molt clar què està permès per la llei i què no. En aquest sentit, un acomiadament a través d'una xarxa social com WhatsApp no és legal, "no té validesa", ja que "perquè un acomiadament es pugui considerar vàlid, l'Estatut dels Treballadors exigeix que la comunicació es faci per escrit i de manera fefaent", segons assegura l'empresa d'assistència jurídica Legálitas. "Perquè un acomiadament pugui prosperar i ser procedent, ha de ser comunicat per escrit. En la carta que s'ha d'entregar al treballador, hi han de figurar els fets que motiven l'acomiadament i la data. L'empresari ha de comunicar als representants dels treballadors, en cas que n'hi hagi, l'acomiadament realitzat", explica Legálitas.Per tant, la rapidesa de WhatsApp no serveix en aquests casos. Encara que el nostre cap digui que ens acomiada a través de WhatsApp, la decisió no tindrà cap validesa legal si no s'envia la corresponent carta d'acomiadament, on es detallin totes les dades. Com també indica Legálitas, l'acomiadament es pot reclamar i el termini per fer-ho és de 20 dies hàbils des de la data d'efectes de l'acomiadament (considerant-se inhàbils els dissabtes, diumenges i festius, a més del 24 i 31 de desembre), segons l'Estatut dels Treballadors.