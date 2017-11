La versió ampliada de la trilogia de «El Hòbbit» arribarà als cinemes

Aquesta notícia es va publicar originalment el 06/08/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La versió ampliada de El Hòbbit: La batalla dels cinc exèrcits arribarà en DVD i Blu-ray el proper mes de novembre i, per celebrar l'ocasió, la trilogia de Peter Jackson també s'estrenarà als cinemes nord-americans en la seva versió ampliada.Les tres pel·lícules s'emetran en nits diferents a partir del 5 d'octubre. L'emissió només està confirmada als Estats Units, i encara no se sap si s'estendrà a altres països. Jackson ha gravat un vídeo de presentació per cadascuna de les pel·lícules que es projectaran.La batalla dels cinc exèrcits és la cinta més curta de la trilogia, ja que la versió ampliada durarà uns 174 minuts, a diferència dels 182 de Un viatge inesperat i els 186 de La desolació d'Smaug. Tot i així, la nova versió inclourà 30 minuts més de projecció del seu original. Peter Jackson va aconseguir una bona recaptació amb les tres parts i, en total, s'han aconseguit gairebé 3.000 milions de dòlars. Aquestes xifres, unides a la saga de El Senyor dels Anells, li han suposat a Jackson més de 5.800 milions de dòlars d'arreu del món.