Consells per fer que el Facebook Messenger funcioni al nostre gust

Aquesta notícia es va publicar originalment el 06/08/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Per enviar missatges i trucar des del mòbil amb Facebook, cal tenir l'aplicació Messenger. Foto: Europa Press

Configuració de notificacions. Foto: Captura de pantalla

L'opció per eliminar un missatge. Foto: Captura de pantalla

L'usuari encara no ha llegit el missatge. Foto: Captura de pantalla

L'usuari ha llegit el missatge, ja que apareix un cercle amb la foto de perfil. Foto: Captura de pantalla

L'opció de localització. Foto: Captura de pantalla

L'aplicació Messenger és una part essencial per una experiència completa de Facebook en les plataformes iOS i Android, ja que la xarxa social només permet enviar missatges i trucar els amics des del mòbil si està instal·lada. Aquests són els cinc consells per adaptar l'aplicació al nostre gust:Una de les grans queixes sobre Messenger són les notificacions molestes. Però, el que no saben molts usuaris, és que es poden gestionar a través de la configuració, que apareix a la part superior dreta de la pantalla. Quan hi entrem, hi ha múltiples opcions. Les notificacions es poden desactivar durant 15 minuts -o inclús 24 hores- i podem escollir si volem que a la pantalla es mostri una vista prèvia. També es pot desactivar el so i la vibració, sincronitzar els contactes i permetre que les fotos que ens envien es guardin al carret del nostre telèfon.En comptes d'eliminar tota una conversa, és possible esborrar només un missatge. Per fer-ho, només cal prémer sobre el missatge que es desitgi esborrar, fins que aparegui la opció "Eliminar". Cal tenir en compte que, un cop esborrat, el missatge no es pot recuperar.Facebook Messenger permet saber si un amic ha rebut el nostre missatge, com també quan l'ha llegit. Per saber això, només cal fixar-se en el petit cercle que apareix amb el missatge enviat. Si l'usuari l'ha llegit, el missatge apareix amb el cercle de la seva foto de perfil. Mentre no ho llegeixi, sempre apareixerà de color blau.Quan enviem un missatge, hi ha la possibilitat de mostrar la localització des d'on escrivim. Si els nostres amics tenen activada aquesta funció, també podem veure des d'on llegeixen el missatge.En la mateixa caixa d'escriptura, hi ha la punta d'una fletxa. Si apareix de color blau, tenim la localització activada, mentre que si està de color blanc, no. En cas de no tenir-la activa i es vol mostrar, només cal accedir a la configuració del telèfon i habilitar el servei a la configuració de Messenger.Només cal organitzar les converses en fitxes, de manera que quan cliquem "Grups" -situat a la part inferior de la pantalla- es poden accedir als xats amb només un clic. La manera d'organitzar les converses és fixant-les. Cal clicar sobre "Grups" i escollir l'opció "Fixar", que es troba a la part superior esquerra de la pantalla. Quan la fitxa estigui creada, es pot editar al nostre gust (nom, membres, etc.).