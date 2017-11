Com recuperar fotografies del mòbil esborrades per error

Aquesta notícia es va publicar originalment el 04/08/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Hi ha programes que ens poden ajudar a recuperar imatges. Foto: Europa Press

Hexabomb Recovery Té la capacitat de recuperar arxius des d'unitats EXT4. Per poder-la utilitzar, hem de permetre que faci canvis a nivell de software per adquirir certs privilegis i funcionalitats.



No hem de donar permís de superusuari a certes aplicacions després d'haver esborrat els arxius, per evitar l'escriptura en la resta de la unitat afectada.

Dr. Fone És un programa que es pot utilitzar des de l'ordinador. És capaç de recuperar xats, fotografies i altres documents.

Moltes vegades ens hem trobat en una situació que ens fa entrar en pànic: hem esborrat una fotografia del mòbil per error. Per recuperar les imatges eliminades, primer cal tenir clar si les hem esborrat de la targeta SD o de la memòria interna del telèfon. És recomanable desactivar la connexió wifi i el 3G o 4G, com també els serveis de sincronització d'arxius o realització de còpies de seguretat per evitar l'escriptura en la unitat.Si els arxius estaven guardats en la memòria del mòbil, hi haurà menys possibilitats de recuperar-les. La majoria dels telèfons utilitzen sistemes d'arxius EXT4 o F2FS, que impossibiliten la feina. Malgrat tot, hi ha aplicacions que ens poden ajudar:Tenir una targeta SD per emmagatzemar arxius és una de les millors decisions que es poden prendre. Sempre hi ha més possibilitats de recuperar les fotografies esborrades, ja que podem aïllar la unitat afectada. El primer pas és connectar la targeta a un ordinador mitjançant un lector de targetes, per tal que la reconegui una unitat de disc externa. Cal utilitzar un cable USB de qualitat i una connexió USB 2.0 o superior.A partir d'aquí, es poden utilitzar programes per Windows com Recuva, però també d'altres com Wise Data Recovery o Jihosoft Photo Recovery. Obrim el programa en qüestió i escollim la unitat afectada i el tipus d'arxiu que estem buscant. A continuació, apareixerà una llista amb tots els arxius esborrats recentment. Si juntament a l'arxiu que volem recuperar hi ha un cercle verd, podem respirar tranquils. Però, si per contra, és vermell, no el podrem recuperar.Per no haver de fer aquests processos de recuperació, una bona opció és tenir guardada una còpia dels nostres arxius en algun dels serveis d'emmagatzematge al núvol, com Drive o Dropbox.