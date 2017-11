Del WhatsApp al cinema: la pel·lícula de les emoticones

Aquesta notícia es va publicar originalment el 23/07/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Cap empresa ni persona té els drets sobre les emoticones. Foto: Europa Press

Les emoticones de WhatsApp tindran la seva pel·lícula i la produirà Sony Pictures Animation , tot i que altres grans companyies com Warner Bros Paramount també és disputaven el projecte. Sony no haurà de pagar cap quota de llicència, ja que ningú té els drets sobre les emoticones: són de domini públic. Per això, la multinacional vol fer la pel·lícula com més aviat millor. El director escollit és Anthony Leondis (Lilo & Stich 2, que també serà serà coproductor juntament amb Eric Siegel.Les emoticones van ser creades per Shigetaka Kurita a finals del 1990 al Japó, mentre treballava per l'empresa NTT DoCoMo , que estava creant una plataforma d'Internet mòbil. La paraula original, "emoji", significa imatge (e) + caràcter (moji), i va començar a expandir-se per tot el món l'any 2000.De moment, es desconeix la data de llançament i d'altres detalls de la pel·lícula, però s'espera que sigui un èxit de taquilla, com va ser en el seu dia la pel·lícula de Lego. Va ser la primera vegada que una propietat sense narrativa es convertia en pel·lícula, i va acabar recaptant 468 milions de dòlars.