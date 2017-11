Pixar estrena el tràiler de la nova animació «The Good Dinosaur»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 22/07/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Què hagués passat si l'asteroide que va extingir els grans dinosaures de la Terra hagués passat de llarg? La nova pel·lícula d'animació de Pixar, The Good Dinosaur, contesta aquesta pregunta.Aquest nova pel·lícula d'animació et transporta, en un viatge èpic, al món dels dinosaures amb un Apatosaurus anomenat Arlo. El dinosaure ve d'una situació dramàtica i emprèn un nou viatge. Pel camí, es fa amic d'un petit humà molt especial. Mentre viatja a través d'un paisatge dur i misteriós, Arlo aprèn el poder d'enfrontar els seus temors i descobreix el que realment és capaç de fer.Peter Sohn debuta amb aquest llargmetratge, després de dirigir Partly Cloudy. El repartiment de veus està encapçalat per Raymond Ochoa, Jack Bright, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Sam Elliott, Anna Paquin i Steve Zahn, entre d'altres. Disney la posarà a les cartelleres a partir del 27 de novembre.