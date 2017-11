Els efectes especials, la verdadera màgia de «Joc de Trons»

Aquesta notícia es va publicar originalment el 20/07/2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Des dels castells del nord d'Irlanda a les gèlides terres d'Islàndia, Joc de Trons ha anat traslladant l'equip de rodatge per alguns dels llocs més increïbles del món. Tot i això, amb una bona localització no n'hi ha prou per crear els fantàstics escenaris de George R.R Martin. Els efectes especials són els que fan la veritable màgia en la sèrie de ficció d'HBO, i un vídeo de Mackevision mostra una part d'aquest llarg procés.En les imatges revelades per l'estudi d'efectes especials, es pot veure l'enregistrament de diverses escenes de la cinquena temporada, mitjançant el croma verd de fons, com també la transformació final mitjançant programes informàtics.L'Arya Stark en un vaixell arribant a Braavos o la "vergonyosa" desfilada de Cersei, són algunes de les escenes que apareixen al vídeo. Gràcies als efectes especials es creen cases, ocells o fins i tot s'afegeixen persones. La ja finalitzada cinquena temporada de Joc de Trons, ha anat combinant tots aquests efectes especials amb escenaris reals: Belfast, Marroc, Croàcia, Islàndia, Espanya o Malta van ser alguns dels llocs triats per a l'enregistrament del material.D'altra banda, falta poc per començar la gravació de la sisena temporada. En aquesta ocasió, la sèrie gravarà en diversos llocs de Tudela (Navarra), Girona , Peníscola (Castelló), el Castell de Zafra a Guadalajara, el castell de Santa Florentina a Canet de Mar i diversos paratges d'Almeria. El sisè lliurament s'endinsarà en un terreny inexplorat, tant per als lectors de la saga literària de George R.R. Martin, Cançó de gel i foc, com per als fans de la sèrie, ja que desenvoluparà la trama dels Vents d'Hivern.Els seguidors hauran de ser pacients per l'estrena, que no veurà la llum fins l'abril de 2016, per veure com les noves localitzacions tornen a transformar-se.